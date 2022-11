Zowel T-Mobile / Open Dutch Fiber als KPN breiden hun glasvezelnetwerk verder uit. Daarnaast doet KPN proeven met sneller Internet via glasvezel.

Purmerend

In Purmerend krijgen 13.000 huishoudens toegang tot internet via glasvezel van T-Mobile Nederland en Open Dutch Fiber. Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens begin 2023 gebruikmaken van internet via glasvezel met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps). Open Dutch Fiber en T-Mobile sluiten hiermee opnieuw een groot gebied aan op glasvezel en leveren hiermee een substantiële bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland. De in totaal 13.000 huishoudens zijn verdeeld over Gors, Zuidpolder, Stationsbuurt, Binnenstad, Hazepolder en de wijken Amerika, Afrika en Azië. Meer informatie via deze pagina.

KPN

In Venray is de aanleg van glasvezel begonnen door KPN. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2024 afgerond en profiteert vrijwel iedere inwoner van Venray van snel glasvezelinternet. In totaal realiseert KPN ruim 13.600 glasvezelaansluitingen. Hiervoor legt aannemer Circet in opdracht van KPN circa 165 kilometer glasvezelkabel in Venray. De werkzaamheden starten in de Oranjebuurt. Vanuit daar volgen de wijken Bomenbuurt en Antoniusveld. De verwachting is dat eind februari 2023 de eerste woning op het glasvezelnetwerk is aangesloten. Bewoners worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden.

Snelheid

KPN heeft deze week met een snelheidstest laten zien dat het huidige glasvezelnetwerk geschikt is voor zeer hoge snelheden. Bij de test werd een up- en downloadsnelheid van bijna 20 gigabit per seconde gehaald, zo’n twintig keer sneller dan de huidige maximale internetsnelheid, 1 gigabit per seconde. De test werd gedaan in samenwerking met Nokia. KPN deed de test met de hoge internetsnelheid in een dierenkliniek, omdat er in de dierengeneeskunde relatief veel data naar de cloud worden gestuurd.