Ziggo Safe Online wordt uitgebreid met twee nieuwe functionaliteiten: identiteitsbescherming met ID Monitoring en de wachtwoordkluis. Ziggo Safe Online werd tot op heden voornamelijk ingezet als gratis virusscanner voor abonnees van Ziggo.

Identiteitsbescherming met ID Monitoring

Identiteitsbescherming met ID Monitoring is een nieuwe functie die de abonnee helpt online veilig te blijven. “Denk dan aan het veilig houden van je persoonlijke gegevens zoals je e-mailadres, bankrekeningnummer of creditcardgegevens. Met de identiteitsbescherming word je snel op de hoogte gebracht als er iets ongewoons gebeurt, zoals pogingen om jouw account over te nemen. Ook als er misbruik wordt gemaakt van jouw persoonlijke gegevens nadat er een datalek is geweest“, aldus Ziggo.

Wachtwoordkluis

De wachtwoordkluis helpt Ziggo-abonnees bij het beheren van wachtwoorden op een veilige en handige manier. Met deze functie kun je sterke en unieke wachtwoorden maken en ze veilig opslaan. “Het automatisch invullen van wachtwoorden maakt het gebruik van opgeslagen wachtwoorden simpel en eenvoudig. Daarnaast biedt de wachtwoordkluis een handige wachtwoordanalyse op de desktop“, aldus Ziggo.

Varianten.

Ziggo biedt drie varianten van internetbeveiliging: Safe Online, Safe Online L en Safe Online XL. Safe Online is geschikt voor één apparaat en is gratis voor abonnees van Ziggo: je krijgt hierbij toegang tot identiteitsbescherming met 24/7 monitoring en een wachtwoordkluis. Safe Online L biedt voor 3,95 euro per maand beveiliging tot vijf apparaten. Safe Online XL biedt voor 6,95 beveiliging voor maximaal twintig apparaten. Als je zowel Vodafone als Ziggo hebt, is Safe Online XL gratis.