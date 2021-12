Zowel T-Mobile, Delta Fiber als KPN gaan hun glasvezelnetwerk de komende periode uitbreiden in de provincie Zuid-Holland.

T-Mobile

T-Mobile gaat samen met Open Dutch Fiber internet via glasvezel aanbieden bij meer dan 28.000 huishoudens in Den Haag. Het betreft de wijken Transvaalkwartier, Rustenburg, Oostbroek, Groente-en Fruitmarkt, Leyenburg en Moerwijk. Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens vanaf april 2022 gebruik maken van internet via glasvezel. T-Mobile heeft al een glasvezelnetwerk in de Haagse wijken Segbroek en Loosduinen. Dit netwerk is aangelegd in samenwerking met Primevest.

Delta Fiber

Delta Fiber Netwerk is een campagne gestart in Zwammerdam (gemeente Alphen aan den Rijn) en Bodegraven. Als twintig procent van de inwoners zich vóór 16 maart 2022 aanmeldt, komt er glasvezel.

KPN

KPN start in 2022 met de aanleg van ruim 34.000 glasvezelaansluitingen in Vlaardingen. Eind 2024 zijn de werkzaamheden naar verwachting afgerond en profiteert vrijwel iedere inwoner van Vlaardingen van glasvezelinternet.