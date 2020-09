T-Mobile gestart met aanleg glasvezel in Haagse wijk Loosduinen

T-Mobile is gestart met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de Haagse wijk Loosduinen.

25.000 huishoudens

Ruim 25.000 huishoudens in zes wijken krijgen hiermee toegang tot snel internet. In totaal wordt 126 kilometer geul gegraven waarin 1,7 miljoen meter magenta glasvezelkabel wordt gelegd. De aanleg past in het plan van T-Mobile om dit jaar samen met partner Primevest Capital Partners minstens 100.000 huishoudens in Nederland aan te sluiten op Glasvezel. Dit gebeurt op locaties waar nu nog geen Glasvezel ligt. Het netwerk in Loosduinen is halverwege 2021 klaar.

1 Gbps

Via het netwerk in Loosduinen geeft de telecomprovider meer Nederlanders toegang tot internet met een snelheid tot 1 Gigabit per seconde (Gbps). De eerste gebruikers in Loosduinen worden nog dit jaar aangesloten. Bijzonder aan het netwerk in Loosduinen is dat de helft van de aansluitingen in hoogbouw, veelal huurwoningen betreft. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale overheid.

Open voor concurrenten

T-Mobile stelt ook het netwerk in Loosduinen open voor alle concurrenten tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Freedom Internet maakte eerder al bekend gebruik te gaan maken van de Glasvezel van T-Mobile. T-Mobile en Primevest leggen alleen Glasvezel aan op plekken waar nu nog geen Glasvezel ligt.

Ambitie

Sinds de zomer van 2019 levert T-Mobile al glasvezeldiensten op ca. 32.000 adressen in een ander stadsdeel in Den Haag, Segbroek. Net als in Loosduinen werkte het voor Nederland unieke samenwerkingsverband bestaande uit T-Mobile, institutionele investeerder Primevest Capital Partners en VolkerWessels Telecom hier samen. Bij de aanleg van het netwerk in Loosduinen wordt gebruikgemaakt van de eerder in Segbroek geïntroduceerde innovatieve aanlegmethode waarmee tot vijfmaal sneller dan gebruikelijk kan worden gewerkt en waarbij er minder overlast is voor de omgeving.

Meer informatie via: https://www.t-mobile.nl/thuis/internet/glasvezel