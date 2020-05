Meer sportevenementen live op Ziggo Sport en Eurosport

Sportzenders Eurosport en Ziggo Sport gaan vanaf deze week weer meer live sportevenementen op de buis brengen. Zo begint op Eurosport maandag de Championship League voor snooker.

Corona

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal uren live sport op sportzenders als Eurosport, Ziggo Sport en FOX Sports tot een minimum beperkt. Sinds twee weken kan FOX Sports weer live voetbal uit de Duitse voetbalcompetitie de Bundesliga op de buis brengen. Vanaf deze week zullen er ook op Eurosport en Ziggo Sport weer meer live sportwedstrijden te zien zijn.

Eurosport

Eurosport zendt vanaf de komende de snooker’s Championship League live uit. Het snookertoernooi vindt plaats van 1 tot 11 juni in Milton Keynes in het Verenigd Koninkrijk. 64 van ’s werelds beste spelers nemen het tegen elkaar op voor een totaal prijzengeld van ruim € 242.000. Onder hen de favorieten Judd Trump, Ronnie O’Sullivan, Mark Selby, Neil Robertson, Mark Allen en Kyren Wilson.

De wedstrijden zijn te zien via Eurosport 1 en de Eurosport Player.

Ziggo Sport

Ziggo Sport zond vorige week zondag al een live verslag uit van de Nascar Cup Series. Aanstaande zondag zal er ook weer een race te zien zijn via Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport Select. Vanaf 21.30 uur staat Nascar Cup Series op de Bristol Motor Speedway op het programma.

Portugal

Vanaf woensdag 3 juni wordt er in Portugal weer gevoetbald op het hoogste niveau. Woensdag is vanaf 22.10 uur is de wedstrijd Famalicão – FC Porto te zien via Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport Select.

Competities

Zoals het er nu naar uit ziet wordt in Spanje (LaLiga) vanaf 11 juni weer gevoetbald en volgt Engeland (Premier League) op 17 juni. Italië gaat op 20 juni weer van start met de Serie A. Al deze competities zijn te zien via Ziggo Sport (Totaal).

