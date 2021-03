Minder live voetbal uit Keuken Kampioen Divisie op ESPN

In de vierde periode van de Keuken Kampioen Divisie zullen er minder live wedstrijden te zien zijn op ESPN.

Opzet

Het speelschema van de Keuken Kampioen Divisie wordt in de 4e periode weer volgens de gebruikelijke opzet afgewerkt. Waar in de drie voorgaande periodes de wedstrijden nog werden verspreid tussen vrijdagavond en dinsdagavond, wordt er in de 4e periode in de Keuken Kampioen Divisie weer voornamelijk op vrijdagavond gevoetbald. Dit betekent automatisch dat er minder wedstrijden live bij ESPN te zien zullen zijn.

“Op basis van het speelschema blijft ESPN ook in de 4e periode investeren in het gebruikelijke en herkenbare uitzendformat van de Keuken Kampioen Divisie, waardoor er in de 4e periode net als voorgaande seizoenen gemiddeld twee wedstrijden per speelronde live worden uitgezonden.“, aldus de Keuken Kampioen Divisie op haar website.

Financiële middelen

Indien een wedstrijd niet door ESPN is geselecteerd voor live uitzending dan kunnen clubs er alsnog zelf voor kiezen om hun wedstrijd(en) zelf door de vaste producent van de KKD in beeld te laten brengen. Clubs kunnen deze afweging per wedstrijd maken. Indien een club gebruik maakt van deze mogelijkheid worden ook deze wedstrijden uitgezonden op ESPN. Afhankelijk van de overige programmering is dat op een beschikbaar tv-kanaal of een onlinekanaal van ESPN Watch.

Vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen is het niet voor alle clubs meer mogelijk om de komende speelrondes volledig live uit te zenden. Het live schakelprogramma – elke vrijdagavond op ESPN – wordt uitgebreid naar minimaal zes wedstrijden per speelronde.

Meer informatie via de website van de Keuken Kampioen Divisie.