Once Upon a Time in the West van Ennio Morricone voert dit jaar opnieuw de Filmmuziek Top 50 van NPO Radio 4 aan. Schindler’s List van John Williams prolongeert de tweede plaats. Nieuw op drie is de muziek van Star Wars, eveneens gecomponeerd door John Williams. De afgelopen periode kon er gestemd worden door de luisteraars van de radiozender.

Top 3

De top 3 is vanochtend live onthuld op NPO Radio 4. De Filmmuziek Top 50 is vrijdag 24 juni te horen van 12.00 tot 18.00 uur op NPO Radio 4. De presentatie is in handen van Jet Berkhout, Sander Zwiep en Carine Lacor. De complete lijst is te vinden op nporadio4.nl/film. Soundtracks lopen deze hele week als een rode draad door de programmering van NPO Radio 4.

Hoogste nieuwe binnenkomer

De hoogste nieuwe binnenkomer is Downton Abbey van John Lunn op positie 34. Andere nieuwe binnenkomers zijn Zorba the Greek door de in september overleden componist Mikis Theodorakis op nummer 44, Merry Christmas Mr Lawrence van Ryuichi Sakamoto op positie 47 en nieuw in de lijst, op plaats 48, Dune van Hans Zimmer.

Hofleveranciers

John Williams en Hans Zimmer staan dit jaar met maar liefst acht noteringen in de Filmmuziek Top 50, vorig jaar hadden beiden nog zes noteringen. Ennio Morricone is vier keer vertegenwoordigd in de lijst.

Televisie

Ook het extra-kanaal NPO 2 extra besteedt aandacht aan filmmuziek, van maandag 20 juni tot en met zaterdag 25 juni. Zo zijn er een aantal films te zien met prijswinnende muziek, filmmuziekconcerten en verschillende programma’s over soundtracks. Kijk voor een volledig overzicht en uitzendtijden op nporadio4.nl/film.