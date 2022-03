Vanaf vrijdag 4 maart zendt Ziggo Sport alle MotoGP-, Moto2- en Moto3-trainingen, -kwalificaties en -races rechtstreeks en exclusief uit. Speciaal voor de MotoGP-uitzendingen heeft Ziggo Sport een geheel nieuwe augmented reality studio-set laten ontwerpen.

MotoGP

De motorliefhebber kan de komende drie seizoenen elk MotoGP-raceweekend live kijken bij Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal. De MotoGP start op vrijdag met de vrije trainingen. Op zaterdag zijn de kwalificaties, gevolgd door de race op zondag. In juni is ook de TT van Assen live te zien voor alle klanten van Ziggo.

Programmering

Ziggo Sport zal de MotoGP-uitzendingen op zondag met een uitgebreide studio-programmering omlijsten. Rob Kamphues neemt de presentatie voor zijn rekening. In de studio wordt hij onder andere bijgestaan door analist Barry Veneman. Frank Weeink verzorgt het commentaar bij de races. Barry Veneman en Peter Bom wisselen elkaar af als co-commentator. Het commentaar bij de Moto2 en Moto3 wordt dit seizoen verzorgd door Iwan van der Valk en Nigel Walraven. Rob van Gameren is voor de sportzender komend seizoen bij een groot aantal races als pitreporter ter plekke aanwezig voor het maken van reportages en interviews.

“Belangrijke plek”

“De MotoGP gaat naast de samenvattingen van de Formule 1 en de Ziggo Sport Race Cafés, de komende jaren een belangrijke plek innemen in de programmering van Ziggo Sport”, aldus Marcel Beerthuizen, directeur van de sportzender. “De programma’s worden gemaakt door echte liefhebbers die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Of het nu Kamphues, Doornbos, Mol, Van Gameren of Weeink is, zij weten als geen ander hun enthousiasme naar de huiskamers over te brengen. De MotoGP gaat spectaculaire beelden opleveren die we vanuit onze nieuwe virtuele studio gaan presenteren. We kunnen dan ook niet wachten om deze uitzendingen met de kijkers te delen.”