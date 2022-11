Regionale omroep NH heeft haar nieuwe visuele identiteit geïntroduceerd. De regionale omroep van Noord-Holland is verhuisd van Amsterdam naar Hilversum en vond het ook tijd voor een nieuw jasje. “Met de introductie van de nieuwe huisstijl komt NH dichter bij de belevingswereld van de Noord-Hollander en vindt zo een duidelijke plek in het uitdagende medialandschap”, aldus de regionale omroep in een persbericht.

Logo

Het nieuwe logo symboliseert het gesprek met de Noord-Hollander, de bron van alle verhalen. De N en de H zijn gevormd met speech bubbles. Deze tekstballonnen symboliseren het gesprek, de verbinding tussen de Noord-Hollanders en de verhalenvertellers van NH. Bij het nieuwe logo hoort ook een nieuwe pay-off: ‘’Thuis in heel Noord-Holland’’.

Campagne

Om het nieuwe uiterlijk een vliegende start te geven volgt de gelijknamige campagne ‘Thuis in heel Noord-Holland’. De uitingen, met de journalisten van NH in de hoofdrol, zullen regelmatig te zien zijn op alle online-mediakanalen en de tv-zender van de omroep.

“Vertrouwen”

Algemeen Directeur/Bestuurder David Vink kijkt vol vertrouwen naar de toekomst: “Onze nieuwe locatie en aangescherpte positionering geven veel energie. Onze missie blijft onveranderd: wij bieden de mensen in de regio een onmisbare stem voor kleine en grote verhalen over ongemak, moed, blijdschap en zelfredzaamheid. NH is er voor Noord-Hollanders, door Noord-Hollanders.”