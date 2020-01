Nieuw seizoen Wie is de Mol? van start bij AVROTROS op NPO 1

Vanavond start een nieuw seizoen van het programma Wie is de Mol? bij de AVROTROS op NPO 1. Ook het programma ‘MolTalk’ is weer van start gegaan.

Spel

In Wie is de Mol? draait het om een spel, waarbij de kandidaten moeten samenwerken om geld voor een pot te verdienen. Een van hen is de mol, degene die het spel in het geheim saboteert. De winnaar krijgt de pot. Het programma komt oorspronkelijk uit België waar het de titel ‘De Mol’ had.

Nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen van ‘Wie is de Mol?’ start op zaterdag 11 januari 2019 om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1. De presentatie is in handen van Rik van de Westelaken.

Deelnemers

De tien deelnemers van dit seizoen seizoen zijn presentatrice Anita Witzier, presentator Buddy Vedder, modeontwerper Claes Iversen, actrice Jaike Belfor, cabaretier Johan Goossens, presentatrice Leonie ter Braak, presentatrice Miljuschka Witzenhausen, oud-profvoetballer Nathan Rutjes, singer-songwriter Rob Dekay en actrice Tina de Bruin. Negen kandidaten en één Mol.

MolTalk

Ook het programma MolTalk is dit jaar weer van de partij. In dit programma wordt er nagepraat over de ontwikkelingen in het spelprogramma. Vanaf 11 januari kijk je elke zaterdagavond, direct na ‘Wie is de Mol?’, naar MolTalk op NPO 3, waar Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen in de live-nabeschouwing met oud-kandidaten en andere gasten verder discussiëren en speculeren over de opdrachten, complotten en theorieën.

Podcast

Ook is er dit jaar weer de podcast over het televisieprogramma met Annemieke Schollaardt en Rik van de Westelaken. “In deze podcast krijg je een uniek kijkje achter de schermen en hoor je exclusieve interviews met de afvallers.”, aldus de omroep. Luisteren kan hier.

App

Net zoals voorgaande jaren kun je dit seizoen weer met je vrienden het ‘Verdenkspel’ spelen via de Wie is de Mol-app. De app is te downloaden via de Apple Appstore en Google Playstore. Meer informatie op de website van het programma.

