Nieuwe programmering NPO Radio 2 van start

NPO Radio 2 vernieuwt per vandaag, maandag 10 mei, haar programmering. De aanpassing in de programmering heeft te maken met het vertrek van Rob Stenders naar Radio Veronica.

Annemieke Schollaardt

Annemieke Schollaardt presenteert vanaf vandaag, maandag 10 mei, elke werkdag van 12.00 tot 14.00 uur het nieuwe middagprogramma Annemieke’s A-Lunch (AVROTROS), met veel muziek, aandacht voor nieuwe podcasts, boeken, theatershows, albums en spraakmakend nieuws uit de media. De luisteraar staat centraal en zal zelf ook vaak aan bod komen.

Gijs 2.4

Gijs Staverman gaat in zijn gloednieuwe show Gijs 2.4 (KRO-NCRV) van maandag tot en met donderdag vol aanstekelijke energie de middagdip te lijf met de allerbeste popmuziek en meer. Dit programma is te horen tussen 14.00 – 16.00 uur.

VrijZaZo Show

De VrijZaZo Show (AVROTROS) is op vrijdag, zaterdag en zondag hét programma voor vieren om het weekend te vieren. Paul Rabbering en Cielke Sijben nemen de luisteraars mee in de verhalen achter de platen en ook verzoekjes zijn welkom. Het Popduel, de langstlopende muziekquiz op de radio, ontbreekt evenmin. Dit programma is op vrijdag, zaterdag en zondag te horen tussen 14.00 – 16.00 uur.

The Big Frank Show

Frank van ‘t Hof neemt voorlopig van maandag tot en met donderdag de avonduren van 22.00-00.00 uur voor zijn rekening. Hij gaat The Big Frank Show (BNNVARA) maken: een afwisselend variété-programma met veel muziek.

