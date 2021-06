Nieuwe programmering voor Radio Veronica

Radio Veronica krijgt vanaf maandag 28 juni een nieuwe programmering onder leiding van zendermanager Rob Stenders. In de nieuwe programmering krijgen zowel nieuwe als bekende dj’s een plekje. “En met een stevig uitgebreide muziekdatabase kiezen we voor een koers waarbij je als luisteraar de volle breedte en diepte van zes decennia popmuziek kunt verwachten. Van de jaren ’60 tot nu“, aldus de radiozender van Talpa in een persbericht.

“WE. LOVE. MUSIC. “

Rob Stenders: “WE. LOVE. MUSIC. Het is misschien een beetje een hol begrip, want wie houdt er nou niet van muziek?! Toch zijn er veel mensen voor wie muziek in alle opzichten meer betekent dan een achtergrondbehangetje. Voor wie muziek een vast belangrijk ritueel is in het dagelijks leven. Zo’n geschiedenis heeft Veronica ook. Die liefde voor muziek is dus wederzijds. Veronica wordt een vrijplaats voor de mensen met dat speciale muziekgevoel.”

De Bonanza

Vanaf maandag 28 juni is ‘De Bonanza’ met Rob Stenders en Caroline Brouwer terug op de radio en niet van maandag tot en met donderdag, maar van maandag tot en met vrijdag. Luisteraars kunnen elke werkdag van 14.00 uur tot 16.00 uur bepalen welke muziek er op Radio Veronica wordt gedraaid. Zij kunnen hun favoriete platen aanvragen via de gratis Veronica-app en hebben daarmee de playlist van het programma in handen.

Nieuwe namen

Ook muzikant Danny Vera en schrijver Ronald Giphart gaan aan de slag als dj bij Radio Veronica. Danny Vera zal op zondagochtend tussen 10-12 uur het programma Vera’s Vintage Vibes

presenteren, Giphart neemt de zender daarna van hem over voor Phil Collins zegt sorry.

De gehele programmering vind je op de website van de radiozender.

Sociale media: