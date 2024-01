Per vandaag, maandag 1 januari 2024, is de nieuwe radiozender Happy.radio van start gegaan. De radiozender is te beluisteren via Internet.

“Leuke radio”

Een deel van de medewerkers van Radio Monique is per vandaag op te horen bij deze nieuwe radiozender. “Happy.radio gaat live op 1 januari 2024 met een formule waar luisteraars en

medewerkers happy van worden. Ons doel is ongecompliceerde, leuke radio maken waar iedereen zich happy bij voelt, met een lekkere combinatie van oud en nieuw. Een herinnering is nooit verder weg dan één nummer. Happy.radio, dat voelt goed“, aldus de radiozender in een persbericht.

Radio Monique

Een deel van de medewerkers van Happy is afkomstig van Radio Monique. Radio Monique had in eerste instantie aangekondigd haar uitzendingen op de middengolf per 1 januari te staken maar lijkt daar nu toch van te zijn teruggekomen. De radiozender heeft bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een aanvraag ingediend voor een andere middengolffrequentie om zo het bereik te optimaliseren.

Meer informatie over de nieuwe radiozender Happy.Radio vind je hier.