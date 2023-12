Radio Monique stopt eind dit jaar met haar uitzendingen op de middengolf. De radiozender is vanaf het nieuwe jaar alleen nog te beluisteren via Internet.

Beperkt bereik

De radiozender geeft aan dat de middengolf qua luisteraars een beperkt bereik heeft. “We zouden graag met een beetje vermogen op een landelijke frequentie blazen. Maar met strikt 100W PEP op de plug van de zender gemeten, in een landschap vol andere middengolfzenders op de frequentie 918 kHz en de storing van zonnepanelen, is er weinig aardigheid aan. We hebben vastgesteld dat naast DX-ers, we bijna geen luisteraars op de middengolf hebben“, aldus de radiozender.

Kosten

Daarnaast wordt het uitzenden via de middengolf steeds duurder aldus de radiozender.: “Toezichthouders vragen steeds meer geld en ook de kosten van auteursrechten op muziek gaan omhoog. En dat de energieprijzen gestegen zijn is een ieder bekend”.

Internet

De radiozender blijft te beluisteren via Internet. Daarnaast komt er een app voor de radiozender op de smartphone.

Extra AM

Radio Monique is niet de eerste zender die aangeeft te stoppen met haar uitzendingen op de middengolf. Ook Extra AM heeft onlangs haar uitzendingen via de middengolf stopgezet. Ook radiozender Hollands Palet is onlangs gestopt met haar uitzendingen via zowel DAB+ als Internet vanwege de hoog oplopende kosten.