Radio Monique is door technische problemen tijdelijk niet te ontvangen via haar middengolffrequentie 918 kHz. Wel zal Radio Monique haar dekking via de digitale ether, DAB+, de komende week uitbreiden.

Terugkeer

Radio Monique was als zeezender in de tweede helft van de jaren 80 te horen via de middengolf. Sinds half december 2020 is de voormalige zeezender te beluisteren via de middengolf en DAB+ in delen van Noord-Holland en wereldwijd via Internet.

Technische problemen

Sinds deze week zijn de uitzendingen via de middengolf gestaakt wegens technische problemen. “De antenne heeft het begeven. En dat is in ons geval niet even een kwestie van een nieuw draadje spannen. We werken namelijk met een “spoelantenne” en die spoel is door vocht en hoogspanning helemaal naar de knoppen. Een reserveantenne is er helaas niet. We hebben een uitwijklocatie gezocht, maar dat valt in verband met regelgeving niet mee. De nieuwe en robuustere antenne is gelukkig in aantocht en gaat binnenkort de lucht in. Dan komt ook het signaal op 918 kHz weer terug“, aldus de radiozender via haar website.

Uitbreiding DAB+

Wel zal de radiozender komende week haar dekking via DAB+ in Noord-Holland verder uitbreiden. De radiozender zal vanaf 10 of 11 maart ook te ontvangen zijn in de regio Haarlem/Zandvoort via kanaal 6A. Momenteel is de radiozender in delen van midden Noord-Holland te beluisteren via kanaal 8B. Daarnaast is de radiozender wereldwijd te beluisteren via Internet.

