Sinds deze week is Radio Monique weer te beluisteren op de middengolf. De radiozender was enige tijd niet te horen op de middengolf vanwege problemen met de uitzendvergunning.

Middengolf

Sinds deze week is Radio Monique in een deel van Noord-Holland en Zuid-Holland weer te beluisteren via de middengolf. De radiozender zendt uit op de frequentie 918 kHz. In augustus van dit jaar moest de radiozender haar uitzendingen via de middengolf tijdelijk staken. De radiozender had het verplaatsen van haar middengolfzender niet gemeld aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), voorheen beter bekend als Agentschap Telecom.

Weer on air

Inmiddels heeft de radiozender een aangepaste vergunning en kan er weer worden uitgezonden via de middengolf. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via het Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.