Nieuwe seizoen ‘The Expanse’ van start op Amazon Prime Video

Op streamingdienst Prime Video van Amazon zijn de eerste drie afleveringen van een nieuw seizoen van de science-fiction serie The Expanse te zien.

The Expanse

De science-fiction serie The Expanse werd drie seizoenen lang uitgezonden door de Amerikaanse televisiezender Syfy. In Nederland was de serie te zien via streamingdienst Netflix. Syfy besloot echter na drie seizoenen de stekker uit de serie te trekken. Amazon Prime Video besloot echter vorig jaar de serie nieuw leven in te blazen met een vierde seizoen.

Vijfde seizoen

Vanaf vandaag zijn de eerste drie afleveringen van het vijfde seizoen te zien bij de streamingdienst. Vanaf nu is er elke woensdag een nieuwe aflevering van het vijfde seizoen van de serie te zien. Het vijfde seizoen bestaat uit tien afleveringen.

Zesde en laatste seizoen

Inmiddels heeft Prime Video ook al een zesde seizoen van de serie aangekondigd. Dit zal echter het laatste seizoen van de serie gaan worden.

Kijken

Prime Video is te bekijken via onder ander tablet, smartphone, Apple TV, diverse game-consoles en via de ontvanger van Interactieve televisie van KPN. De dienst kost 2,99 euro per maand en kan 30 dagen op proef worden bekeken.

Het abonnement van Prime Video is uit te breiden met zogenaamde Prime Channels zoals Film1, StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV.

Meer informatie via: https://www.primevideo.com/

Video: