De VRT heeft haar radiozender Radio 2 voorzien van nieuwe vormgeving en een nieuw logo. Ook is de slogan aangepast: “De grootste familie” is ingeruild voor “Elke dag telt voor 2”.

Radio 2

VRT Radio 2 is al jaren marktleider in Vlaanderen qua luistercijfers. De radiozender scoort ongeveer 30 procent marktaandeel. De VRT heeft besloten om haar vlaggenschip op radiogebied te voorzien van een vernieuwde studio, een nieuw logo en nieuwe audiovormgeving. Bij het logo is het woord radio geschrapt en wordt nu alleen het cijfer ‘2’ getoond.

Programmering

Ook de programmering is aangepast. zo nam de radiozender deze week afscheid van het programma ‘De madammen’ dat sinds 2007 werd gepresenteerd door Anja Daems en Cathérine Vandoorne.

Rino Ver Eecke, nethoofd VRT Radio 2: “Oprecht chapeau voor De Madammen om in een snel veranderend radiolandschap maar liefst 15 jaar radio te maken. Zij waren dé voormiddag bij Radio 2, een baken van vertrouwen. Intussen werken we aan een nieuw voormiddagconcept waarbij de luisteraar centraal staat. Bij Radio 2 blijven we fijne muziek combineren met weetjes en praktische tips die het leven aangenamer maken. Anja, Siska en Cathérine zitten niet stil en gaan nieuwe uitdagingen aan de komende maanden.”

Binnenkort wordt duidelijk hoe de nieuwe programmering van de radiozender er al uit zal zien.

Sociale media: