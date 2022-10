Tukker FM heeft vandaag nieuwe vormgeving in gebruik genomen. In de nieuwe vormgeving is ook de enige echte Boer Harms te horen.

“Blij”

Sven Keizer van Tukker FM: ‘We zijn donders blij met onze nieuwe vormgeving. Pors Impact Creative uit Geldrop heeft het meest unieke jinglepakket van Nederland geproduceerd, custom made! De sound van het pakket sluit naadloos aan bij ons unieke format wat bestaat uit Nederlandstalige muziek, Piraten hits en Classics. Naast de jingles van Pors hebben we in huis hard gewerkt aan de nieuwe huisstijl. Naast onze vaste voice-over Marc van Zeeland hebben we de échte Boer Harms bereid gevonden om vaste stem te worden van Tukker FM. Met zijn karakteristieke stem weten we zeker dat we het meest unieke geluid van Nederland hebben!‘.

Directeur Nico Silvius: ‘Tukker FM is in rap tempo Nederland aan het veroveren. Naast de playlist die we wekelijks uitbreiden werd het tijd om ook de vormgeving naar een next level te tillen, en dat is zeker gelukt! We zien en horen dat er een enorme behoefte is aan dit genre. Veel mensen weten inmiddels de weg naar Tukker FM te vinden via de traditionele media zoals FM maar ook via DAB+ en internet. dat vinden we Donders Mooi!’.

Feest

Naast de nieuwe vormgeving is er nog meer feest bij de radiozender. De radiozender organiseert komende zaterdag de Tukker FM Donders Dikke Tent Party in het Drentse Borger. Het feest is inmiddels helemaal uitverkocht. Ruim 7000 muziekliefhebbers zullen komend weekend genieten van artiesten als Henk Wijngaard, Jannes, Erik & Sanne en ook gaat het legendarische Sneeuwbal Trio voor het eerst sinds jaren weer optreden.

Tukker FM zendt uit via FM, DAB+, Internet en de app. Met 24 uur per dag non-stop nederlandstalige muziek, Piraten Hits en Classics.

Audio: