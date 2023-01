Radiozender VIBE Radio heeft een compleet vernieuwde audiovormgeving in gebruik genomen. De jingles zijn gemaakt door Pors Impact Creative uit Geldrop. In de nieuwe vormgeving staat de slogan ‘Join the VIBE’ centraal.

Stap vooruit

Het jonge radiostation, dat overwegend ‘Dutch Urban’ draait, zet daarmee een nieuwe stap vooruit. De jingles sluiten naadloos aan bij de playlist van Urban-zender De ‘stationvoice’ van de zender is Ivo Pasveer.

“Juiste toon”

Directeur Nico Silvius van de radiozender: “Het is niet de eerste keer dat we een samenwerking met Pors Impact Creative zijn aangegaan, en telkens bewijzen ze weer dat ze de juiste toon weten te zetten. Dit nieuwe pakket past perfect bij de muziek van Flemming, Antoon en Maan, maar is ook klaar voor de muziek van de toekomst!”

VIBE Radio is via FM te ontvangen in een groot deel van de Randstad (93.3 FM) en sinds kort ook in Groot-Arnhem via 89.6 FM. Daarnaast is VIBE ook in heel Nederland te beluisteren via DAB+ kanaal 7D, internet en de VIBE Radio App voor Apple en Android.

Luister link: https://www.pors.nl/albums/12/details/155/vibe-radio.html