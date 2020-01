Nieuwjaarsdag bij de NOS: Nieuwjaarsconcert en skispringen

Het nieuwe jaar begint bij de NOS traditiegetrouw met het Nieuwjaarsconcert uit Wenen en het skispringen uit Garmisch-Partenkirchen. De uitzending op nieuwjaarsdag begint om 11.15 uur op NPO 1 bij de NOS.

Nieuwjaarsconcert

Het┬átraditionele nieuwjaarsconcert met muziek van de familie Strauss en tijdgenoten, rechtstreeks uitgezonden vanuit de Musikverein in Wenen. De Wiener Philharmoniker wordt deze editie gedirigeerd door Let Andris Nelsons. De chef-dirigent van de Boston Symphony Orchestra en ‘Kapellmeister’ van het Gewandhausorchester in Leipzig maakt zijn debuut bij het Nieuwjaarsconcert in Wenen.

Het commentaar is van Margriet Vroomans. NPO 1 is ook te bekijken via Internet. Het concert wordt ook uitgezonden bij andere publieke Europese omroepen zoals de VRT, BBC en ARD/ZDF.

Skispringen op Nieuwjaarsdag

Traditiegetrouw wordt er na het nieuwjaarsconcert overgeschakeld naar het Duitse Garmisch-Partenkirchen voor het skispringen. Aldaar vindt de tweede wedstrijd van het vierschansentoernooi plaats. Dit evenement wordt al sinds jaar en dag rechtstreeks uitgezonden door de NOS. Het commentaar is van Ayolt Kloosterboer. De uitzending op NPO 1 begint rond 14.00 uur.

NK Marathon

De NOS doet vanaf ongeveer 15.50 uur rechtstreeks verslag van de Nederlandse kampioenschappen marathonschaatsen. Dit jaar op het kunstijs van de IJsbaan Twente in Enschede. Eerst komen de vrouwen in actie; daarna is het de beurt aan de mannen.. Jeroen Stomphorst presenteert de uitzending; het commentaar is van Herbert Dijkstra.