Momenteel hebben een kleine 900 Ziggo-abonnees een getekend voor het behoud van het analoge radiosignaal bij kabelaar Ziggo. De petitie werd in november 2019 gestart om te ondertekenen.

Analoge televisie

Ziggo is momenteel bezig om gefaseerd het analoge televisiesignaal uit te schakelen. De kabelaar is hiermee gestart in april 2018 en deze uitfasering zal per regio worden uitgevoerd tot eind dit jaar 2020. De capaciteit die vrij komt door het afschakelen van analoge televisie wordt ingezet om onder andere snelle internet te gaan aanbieden.

Analoge radio

In gebieden waar het analoge televisiesignaal wordt afgeschakeld blijft het analoge radiosignaal nog gewoon beschikbaar. Het moederbedrijf van Ziggo, VodafoneZiggo, heeft van het Commissariaat voor de Media een ontheffing tot 1 januari 2021 verkregen om analoge kabelradio te mogen blijven aanbieden als de kabelaar analoge kabeltelevisie uitschakelt.

Afschakeling

In een persbericht dat eerder door Ziggo werd gepubliceerd in verband met het aanbieden van gigabit-internet geeft de aanbieder aan te overwegen om het analoge radiosignaal uit te schakelen.

Petitie

Verontruste abonnees van de kabelaar zijn een petitie gestart om het analoge radiosignaal te behouden. Door het afschakelen zouden 100.000-en Ziggo klanten met analoge radio ontvangst via de kabel gedupeerd worden en stereoreceivers en tuners op slag waardeloos worden gemaakt.

Alternatieven

Wanneer het analoge radiosignaal wordt afgeschakeld blijft Ziggo een groot aanbod van radiozenders aanbieden via haar digitale radio- en televisiepakket. Daarnaast kunnen abonnees ook gebruik maken van DAB+ en/of radio’s die op het Internet kunnen worden aangesloten.

Meer informatie over de petitie vind je hier.