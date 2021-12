De Grand Prix van Zandvoort is de komende drie jaar live bij de NOS te zien. Dit is onderdeel van de overeenkomst die de NOS heeft gesloten met rechtenhouder Nordic Entertainment Group (NENT).

Samenvattingen

Ook heeft de NOS het recht bemachtigd om in het nieuwe Formule 1 seizoen drie minuten van de kwalificatie en een ruime samenvatting – maximaal 15 minuten – van iedere Grand Prix uit te zenden. Deze samenvatting is samen met interviews, analyses en achtergronden vanaf volgend seizoen te zien in een apart programma over de Formule 1 bij de NOS, zondag tussen 17.15 en 18.00 uur – of later op de avond bij een late race – op NPO 1.

“Blij met deze uitkomst”

“We zijn blij met deze uitkomst”, zegt Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS. “Met dit rechtenpakket, met ruime samenvattingen van alle races en de Grand Prix van Zandvoort live, is de Formule 1 voor iedereen in Nederland toegankelijk en bereikbaar. Dat is winst voor de sport, het Nederlandse publiek en voor de publieke omroep.”

De Nordic Entertaiment Group (NENT) zendt de komende seizoenen alle Formule 1 races live uit via de onlinestreamingsdienst Viaplay. NENT neemt de uitzendrechten na dit seizoen over van Ziggo Sport. Ook via Ziggo Sport had de NOS dit jaar een sublicentie voor het uitzenden van de samenvattingen.