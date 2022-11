Vanaf donderdag 3 november is het NOS Nieuws van de Week wekelijks te zien bij de regionale omroep Rijnmond.

Makkelijke taal

Het NOS Nieuws van de Week is een journaal in makkelijke taal en met extra uitleg. Dit

journaal is begrijpelijk voor iedereen, ook voor mensen die het doorgaans lastig vinden om

het nieuws te volgen. Omdat ze moeite hebben met de Nederlandse taal of met lezen en

schrijven.

Voor iedereen

Ruud van Os, hoofdredacteur a.i. bij Rijnmond: “Rijnmond is er voor iedereen, dus ook voor de

mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Nieuws van de Week is daarom een goede

aanvulling op ons programma-aanbod. Daarnaast is het een mooi voorbeeld dat de

samenwerking tussen de regionale omroep(en) en de NOS naar een steeds hoger niveau wordt

getild.”

Het NOS Nieuws van de Week begon als experiment in november 2021. Eerst was het journaal

alleen via YouTube te bekijken. Inmiddels zenden verschillende lokale en regionale omroep het

NOS Nieuws van de Week uit op hun zenders. Daarnaast blijft het journaal wekelijks (m.u.v.

schoolvakanties) verschijnen op YouTube. Meer informatie via deze pagina.