NPO 3FM Serious Request in actie tegen klimaatverandering

NPO 3FM Serious Request komt in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds in actie tegen klimaatverandering.

Aandacht

“De klimaatcrisis is een feit en daarom komt 3FM Serious Request dit jaar samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF) in actie tegen klimaatverandering“, aldus de radiozender in een persbericht. Dat gebeurt door aandacht te vragen voor de regenwouden van Zuid-Amerika: die bossen vormen een groen schild dat de hele aarde beschermt tegen te snelle opwarming. 3FM Serious Request zamelt dit jaar dan ook geld in om deze regenwouden te beschermen én te herstellen. Red het regenwoud. Red ons klimaat. Let it grow!

Goede doel

Traditiegetrouw zet 3FM Serious Request zich in de week voor kerst in voor het goede doel, dit jaar voor het eerst met het Wereld Natuur Fonds als partner. Van 18 t/m 24 december staan de radiozender en alle online en social kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie en wordt er 24 uur per dag live radio en online content gemaakt vanuit Amersfoort. De dj’s zetten zich een week lang samen met Nederland in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Wereld Natuur Fonds om Zuid-Amerikaanse regenwouden te beschermen en te herstellen.

Dit kan door een plaat aan te vragen, een donatie te doen of zelf in actie te komen. Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt het samenbrengen en verbinden van mensen weer een belangrijk onderdeel van de actie en worden er op locatie allerlei activiteiten voor en met publiek georganiseerd. De exacte locatie, vorm van de actie en de deelnemende dj’s worden op een later moment bekendgemaakt.

Bezoek 3fm.nl/seriousrequest voor meer informatie.

Video: