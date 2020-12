“NPO FunX bereikt meeste jongeren tot 30 jaar”

Het weekbereik van NPO FunX onder jongeren van 16-35 jaar uit de vier grote steden is voor het zesde jaar op rij gegroeid, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction. Luisterde in 2014 wekelijks 14% van de stadsjongeren, in 2020 is het weekbereik verdubbeld naar 28%. De stijging is overigens minder sterk dan voorgaande jaren: 1%.

“Trots”

Niels Hoogland, zendermanager NPO FunX: “Al 6 jaar stijgend en nu de #1 in bereik onder jongeren van 16 tot 30 jaar in de grote steden! Daar ben ik ontzettend trots op! En wat ik ook heel tof vind is dat we aan het gebruik van onze app, website en social media zien dat ook steeds meer mensen buiten de Randstad FunX weten te vinden. Onze unieke ‘sound of the city’ slaat dus aan in heel Nederland. Dat vind ik echt een keihard compliment voor het hele team!”

Online

Ook online weten de luisteraars FunX te vinden. De FunX-app werd in september vaker gestart dan ooit. In november steeg het aantal online luisteraars ook naar recordhoogte met ruim 1 miljoen streamstarts, mede dankzij de FunX DiXte 1000. FunX bereikt ook een groot publiek via social media. Zo is het aantal volgers op Instagram het afgelopen jaar met zo’n 40.000 volgers gegroeid naar ruim 215.000. Inmiddels hebben de twee YouTube-kanalen (FunX en FunX Gemist) samen al bijna 900.000 abonnees die maandelijks voor miljoenen views zorgen.

Meer informatie: http://www.funx.nl