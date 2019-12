NPO Radio 2 Top 2000 live te volgen op radio, televisie en Internet

Zojuist is de Top 2000 editie 2019 van start gegaan op NPO Radio 2. De editie is live te volgen via radio, televisie en Internet.

Suite: Judy Blue Eyes

Met het nummer Suite: Judy Blue Eyes van Crosby, Stills & Nash ging de editie van dit jaar van de Top 2000 van start op NPO Radio 2. Het evenement wordt nog tot en met 31 december uitgezonden op NPO Radio 2.

Queen

De lijst is samengesteld door de luisteraars van NPO Radio 2. ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen is de nummer 1 in de Top 2000. Op plek 2 staat ‘Hotel California’ van Eagles. Nieuw in de top 3 is ‘Piano Man’ van Billy Joel. De hele lijst vind je hier.

DJ-team

Onder andere Jan-Willem Roodbeen, Bart Arens, Gijs Staverman, Rob Stenders, Ruud de Wild, Wouter van der Goes, Paul Rabbering, Leo Blokhuis, Rick van Velthuysen, Frank van ’t Hof, Emmely de Wilt en Annemieke Schollaardt draaien dit jaar van eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond op NPO Radio 2 de 2000 favoriete nummers van de luisteraars van Radio 2.

Radio

Het evenement is natuurlijk te volgen via NPO Radio 2. De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Televisie

Via televisie is het evenement te volgen via NPO 1 Extra. Dit kanaal is (tijdelijk) via vrijwel alle aanbieders te zien in het digitale basispakket. Bij Ziggo zendt dit kanaal uit op kanaal 128 en bij KPN op kanaal 42 en 76. De kanaalnummers van andere aanbieders vind je hier. Natuurlijk is het evenement ook te volgen via de website van NPO Radio 2. De uitzendingen zijn in de nachtelijke uren ook te volgen op NPO 3.

“Op NPO 1 komen we de hele week voorbij met updates vanuit het Top 2000 Café. Ook zie je op deze zender de nieuwe serie Top 2000 pick-up tour. Hierin gaan onze dj’s langs bij bekende en onbekende Top 2000-fans om te praten over hun favoriete plaat uit de lijst.”, aldus de radiozender.

Live

Ook het Top 2000 Café in Beeld en Geluid (Media Park Hilversum) is weer geopend. Alle kaarten voor toegang zijn al uitverkocht maar langsgaan is mogelijk met eventueel een kleine wachttijd.