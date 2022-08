NPO Radio 2 zet zich vanaf maandag 5 september een week lang in voor KWF Kankerbestrijding. Tot en met vrijdag 9 september 18.00 uur maken vijf dj-teams 100 uur radio voor het goede doel en helpen zij collecteren tijdens de KWF Collecteweek.

Duo’s

Vier dj-duo’s trekken een week lang door heel Nederland en maken overdag uitzendingen in en rond de NPO Radio 2 Collectebus. Het vijfde presentatieteam verzorgt de uitzendingen in de avond en nacht vanuit de studio in Hilversum. Via een QR-code op de bus, bij de dj’s of via de website en app van NPO Radio 2 kunnen luisteraars een donatie doen en ook meteen een plaat aanvragen.

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte: 06.00 – 10.00 uur

Annemieke Schollaardt en Bart Arens: 10.00 – 14.00 uur

Gijs Staverman en Ruud de Wild: 14.00 – 18.00 uur

Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof: 18.00 – 22.00 uur

Giel Beelen, Rick van Velthuysen en Desiree van der Heiden: 22.00 – 06.00 uur

Stefan Stasse volgt gedurende de week het verloop van de acte: welk team verzamelt de meeste donaties, hoeveel kilometers heeft de Collectebus al gemaakt en welke verzoekjes komen er binnen? Ook verzorgt hij reportages over het belang van de donaties.

Podcast

Ook dit jaar doopt Ruud de Wild tijdens de KWF Collecteweek zijn podcast 30 MINUTEN RAUW om naar 30 MINUTEN ROUW. Hij gaat elke dag in gesprek met iemand die een dierbare is verloren aan kanker. De podcast is te beluisteren via de NPO Luister-app, de sites en apps van de NPO Radio 2 en andere podcastplatforms.