NPO Radio 5: Golden Earring nummer 1 in Toplijst van de Jaren 60

Just A Little Bit Of Peace In My Heart van The Golden Earrings staat op de eerste plaats van de Evergreen Toplijst van de Jaren 60 van NPO Radio 5. De lijst is vrijdag 23 april te beluisteren op de radiozender.

“De luisteraars brengen op deze manier een mooi eerbetoon aan de Haagse band, die eerder dit jaar bekendmaakte te stoppen wegens de ziekte van medeoprichter George Kooymans“, aldus de radiozender in een persbericht. Nummer twee in de Evergreen Toplijst van de Jaren 60 is Nights In White Satin van Moody Blues. Op de derde plek is God Only Knows van The Beach Boys te vinden.

NPO Radio 5 staat sinds zaterdag 17 april in het teken van de sixties. Aan de hand van legendarische albums gidsen de dj’s van NPO Radio 5 de luisteraars door de toen nog prille popgeschiedenis. Ook is de hele week het Stemmenspel gespeeld, waarbij luisteraars drie bekende stemmen uit het verleden dienen te herkennen

De door luisteraars samengestelde lijst is vrijdag 23 april tussen 06.00 en 20.00 uur te horen op NPO Radio 5. Luisteren kan via DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

De volledige Evergreen Toplijst van de Jaren 60 is te vinden op de website van de radiozender.

