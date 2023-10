Vanaf vandaag zijn de internet- en tv-diensten van Odido ook beschikbaar in de gebieden waar DELTA Fiber glasvezel reeds heeft aangelegd. Hiermee profiteren nog meer consumenten van meer keuzevrijheid op het glasvezelnetwerk.

Samenwerking

De langetermijnsamenwerking tussen Odido en DELTA Fiber, om diensten over elkaars netwerken te leveren, werd al eerder aangekondigd. Nu kunnen de eerste huishoudens ook daadwerkelijk gebruikmaken van Odido’s internet via glasvezel van de Zeeuwse aanbieder met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps). De diensten van Odido worden in de komende periode beschikbaar voor 1,3 miljoen huishoudens. Beide partijen verwachten een snelle groei van het aantal gebruikers.

5G

Odido heeft de intentie om DELTA Fiber’s glasvezelnetwerk ook te gebruiken voor het versneld uitrollen van het 5G-netwerk. DELTA Fiber breidt met dit partnership de mobiele producten en diensten voor zijn klanten uit door het bieden van 5G, hogere snelheden en Unlimited data.

Bereik

Momenteel bereikt DELTA Fiber 1,5 miljoen huishoudens en bedrijven met glasvezel. De glasvezelaanbieder wil groeien naar een netwerk met twee miljoen aansluitingen, ongeveer een kwart van Nederland, in 2025.