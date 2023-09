DELTA Fiber heeft met zijn uitrol van glasvezel nu 1,5 miljoen adressen bereikt. Met het behalen van deze mijlpaal heeft nu 18 procent van de Nederlandse huishoudens toegang tot het glasvezelnetwerk van de aanbieder.

“Geweldige prestatie”

“Het is een geweldige prestatie van onze hele organisatie dat we nu 1,5 miljoen adressen hebben bereikt”, zegt CEO Marco Visser. “Hiermee liggen wij goed op koers om onze doelstelling te bereiken, 2 miljoen huishoudens en bedrijven toegang tot ons netwerk in 2025. Op dit moment komen er iedere week 10.000 adressen bij en iedere maand verwelkomen wij vele duizenden nieuwe klanten die overstappen naar het snelste netwerk van Nederland.”

XSG-PON

Eind vorig jaar is DELTA Fiber als eerste in Nederland gestart met het breed uitrollen van de nieuwste generatie glasvezel, ook wel XGS-PON genoemd. Daarover zijn internetsnelheden mogelijk tot 10 Gbps.

Een open netwerk

DELTA Fiber wil zoveel mogelijk huishoudens toegang geven tot multi-gig internet. Het netwerk is dan ook een open netwerk waarover alle providers van Nederland hun diensten mogen leveren. “Wij geloven in een marktmodel van open netwerken waarbij netwerkeigenaren elkaar en andere aanbieders onbeperkt de ruimte bieden om diensten over elkaars netwerken te leveren. Dat is het meest maatschappelijk verantwoord: het voorkomt onnodige overlast en schade aan het milieu. En één open glasvezelnetwerk waarop meerdere aanbieders met elkaar concurreren biedt de consument uiteindelijk de meeste keuze en laagste kosten,” zegt Visser. DELTA Fiber heeft al een tiental dienstaanbieders op zijn netwerk, waaronder sinds kort ook Odido, voorheen T-Mobile.