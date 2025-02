De lokale omroep van Leeuwarden, Omroep Leeuwarden, is per vandaag ook te horen via de digitale ether (DAB+).

Kanaal 6C

Omroep Leeuwarden is per vandaag via DAB+ te horen via kanaal 6C. De uitzendingen via de digitale ether worden mogelijk gemaakt door zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN). Via het netwerk op kanaal 6C is momenteel één programma te horen: Omroep Leeuwarden. Er zijn geen andere vergunninghouders voor dit netwerk.

Lokale omroepen

De komende periode zullen steeds meer lokale omroepen hun uitzendingen via de digitale ether (DAB+) gaan starten. Voor 1 september aanstaande moeten de lokale omroepen die een digitale zendvergunning hebben aangevraagd, hun uitzendingen hebben gestart. Lokale omroepen moeten voor eind februari een keuze hebben gemaakt bij welke provider zij hun DAB+-uitzendingen laten verzorgen. In veel gevallen kan er gekozen worden tussen de providers Radio Netwerk Nederland en Broadcast Partners. Daarnaast kunnen omroep ook besluiten de exploitatie zelf uit voeren maar ontvangen dan geen subsidie vanuit de overkoepelende organisatie van lokale omroepen, de NLPO.