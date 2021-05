Ook bij aanbieder Delta gaan abonnementsprijzen omhoog

In navolging van KPN en Ziggo voert ook aanbieder Delta per 1 juli een prijswijziging door. Daarnaast gaat ook de snelheid van diverse Internetabonnementen omhoog.

Delta

Per 1 juli past de Zeeuwse aanbieder de prijzen van diverse abonnementen aan. Zo gaan de meeste combinatiepakketten van Internet en televisie met 1 tot 1,50 euro per maand omhoog. Daarnaast gaan ook diverse aanvullende televisie-abonnementen in prijs omhoog. Het Pluspakket kost vanaf 1 juli 14,00 euro per maand (nu 12,00 euro), ESPN Compleet kost vanaf 1 juli 11,00 euro (nu 10,00 euro) en de prijs het Sportpakket gaat met 1,50 euro per maand omhoog naar 25,00 euro.

Meer internetsnelheid

Per 1 juli gaat de snelheid van het internet van de meeste abonnementen ook omhoog. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden op de website van de aanbieder.

KPN en Ziggo

Begin deze maand maakte KPN ook een prijswijziging per 1 juli van haar abonnementen bekend. Bij deze aanbieder is de gemiddelde verhoging 1,50 euro per maand. Bij aanbieder Ziggo is de gemiddelde prijsstijging 1,43 euro per maand.