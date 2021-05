Ziggo: Abonnementsprijzen stijgen gemiddeld 1,43 euro per maand

Vanaf 1 juli voert Ziggo enkele prijswijzigingen door. Per 1 juli zullen de prijzen van abonnementen gemiddeld met €1,43 per maand stijgen. Klanten worden persoonlijk geïnformeerd over de wijziging.

Tarieven

Per 1 juli zullen de prijzen van abonnementen bij Ziggo gemiddeld stijgen met €1,43 per maand. “Afhankelijk van het abonnement verandert de prijs van -€5,50 tot +€2,50. De gemiddelde prijswijziging is €1,43“, aldus de aanbieder. De aanbieder heeft nog niet bekend gemaakt naar de media welke abonnementen in prijs worden verhoogd.

Investeren

Ziggo zegt dat de prijsverhoging nodig is vanwege investeringen in haar netwerk. “Om sterke netwerken te behouden, investeren we voortdurend in onze netwerken en onze diensten. Dit is noodzakelijk omdat er steeds hogere eisen aan worden gesteld en de infrastructuur cruciaal is voor de samenleving. Om dit voor de toekomst te blijven waarborgen is investeren in ons netwerk noodzakelijk.”

KPN

Vorige week maakte KPN ook een prijswijziging per 1 juli van haar abonnementen bekend. Bij deze aanbieder is de gemiddelde verhoging 1,50 euro per maand.