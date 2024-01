Niet alleen zenderexploitant Broadcast Partners komt met informatieavonden voor streekomroepen over DAB+ maar ook DAB Partners gaat voorlichtingsavonden organiseren.

Streekomroepen op DAB+

Alle streekomroepen krijgen vanaf september 2024 de mogelijkheid om te gaan uitzenden via de digitale ether (DAB+). De omroepen kunnen inmiddels hiervoor een aanvraag doen bij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). In totaal is er ruimte voor 57 regionale allotments waarop naast publieke lokale- en/of streekomroepen ook commerciële omroepen kunnen gaan uitzenden.

Informatieavonden

Zenderexploitant Broadcast Partners kondigde vorige week aan de komende periode diverse informatieavonden te organiseren over DAB+ voor streekomroepen. Naast Broadcast Partners zal ook DAB Partners met voorlichtingsavonden komen. De eerste avonden staan gepland in Vlagtwedde op 4 januari en op 13 januari in Stadskanaal. De exploitant is bezig met het plannen van meer bijeenkomsten.

DAB Partners is een samenwerkingsverband tussen een aantal bedrijven die DAB+-uitzendingen op streekniveau mogelijk te maken. Zo zijn onder andere Jan de Vries van VCOMM en Rene Stevens van HFPrints betrokken bij dit bedrijf. Binnenkort is er meer informatie te vinden op deze website.