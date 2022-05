Naast Arrow Bluesbox Radio blijft ook regionale radiozender Radio Drenthe het radioprogramma ‘Muziek voor Volwassenen’ van Johan Derksen uitzenden. De omroep heeft dat besloten na een gesprek met Johan Derksen. Dit bericht de omroep op haar website.

Gesprek

Het programma wordt vrijwel dagelijks uitgezonden op Radio Drenthe. De leiding van de regionale omroep heeft het besluit genomen na een gesprek met Johan Derksen. Ook is overleg gevoerd met diverse mensen binnen en buiten de regionale omroep, waarna het besluit is genomen om de samenwerking voort te zetten. De beslissing van RTV Drenthe volgt op de ophef die was ontstaan na de live-uitzending van het actualiteitenprogramma Vandaag Inside op dinsdag 26 april.

Vorige week donderdag besloten de regionale omroepen Radio NH, Radio West en Radio Rijnmond te stoppen met programma ‘Muziek voor Volwassenen’. Arrow Bluesbox Radio besloot wel door te gaan met het programma van Johan Derksen. Nu heeft ook RTV Drenthe besloten de samenwerking met Derksen te continueren.

“Spijt”

In het gesprek tussen RTV Drenthe en Johan Derksen heeft Derksen aangegeven dat hij zichzelf verantwoordelijk houdt voor alle commotie die is ontstaan en dat spijt hem zeer. Derksen gaf in het gesprek aan op geen enkele manier welke vorm van machtsmisbruik dan ook te willen vergoelijken. Ook vertelde hij dat er geen sprake is geweest van misbruik zoals in eerste instantie door hem zelf is gesuggereerd. Hij is daar, zoals hij al eerder zei, niet trots op.

Op basis van het gesprek met Johan Derksen en alle adviezen die RTV Drenthe heeft ingewonnen, is het besluit genomen om op dezelfde voet verder te gaan met het programma Muziek voor Volwassenen. Dit programma is elke werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur en zondagmiddag tussen 16.00 tot 18.00 uur bij Radio Drenthe te beluisteren.