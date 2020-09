Opening Beeld en Geluid Den Haag te volgen via livestream

De opening van het nieuwe museum Beeld en Geluid Den Haag is donderdag 17 september te volgen via een livestream.

COMM

Beeld en Geluid Den Haag is een Nederlands interactief museum over de geschiedenis van de post en telecommunicatie. Het is gevestigd aan de Zeestraat 82 in Den Haag. Tot 2019 was het museum bekend onder de naam COMM, eerder ook als Museum voor Communicatie en als het PTT Museum. Het museum COMM moest haar deuren vorig jaar sluiten. Het museum ging daarna samenwerken met het museum Beeld en Geluid uit Hilversum. Een dik jaar na de sluiting van COMM gaat Beeld en Geluid Den Haag vrijdag open voor het publiek.

Opening

De opening vindt donderdag 17 september plaats met een speciale live-uitzending die wordt gepresenteerd door Lara Nuberg. Nuberg is researcher, redacteur, schrijver, producer, audiomaker en moderator. De officiƫle opening wordt donderdag uitgevoerd door de Haagse wethouder Robert van Asten.

Publiek

Vanaf vrijdag 18 september gaat het museum open voor het publiek. Tickets hiervoor zijn online te bestellen via de website van het museum.

Meer informatie: https://denhaag.beeldengeluid.nl/

Video: