Paul van der Lugt krijgt programma op Radio West

Paul van der Lugt heeft een radioprogramma gekregen op de regionale omroep Radio West: Gebakken Lugt.

De in Den Haag geboren en getogen Van der Lugt is geen onbekende in de mediawereld. Hij begon zijn radiocarrière als nieuwslezer bij de radionieuwsdienst van het ANP. Hij werd vervolgens bij verschillende omroepen sportpresentator, eindredacteur, zendermanager en directeur. In 2002 werd hij uitgeroepen tot ‘Radioman van het Jaar’.

Per 1 januari is Van der Lugt vertrokken als directeur bij de regionale omroep RTV Utrecht. Van der Lugt en de toezichthouders van de regionale omroep konden het niet eens worden over de koers en de positie van RTV Utrecht.

Paul van der Lugt gaat nu als DJ aan de slag bij Radio West. “In Gebakken Lugt staat muziek centraal; van Arcade Fire tot Coldplay. Gebakken Lugt is iedere werkdag te horen van 15.00-16.00 uur.“, aldus de regionale omroep in een persbericht.

