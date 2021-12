Radio 10 staat tot en met vrijdag 24 december in het teken van de Top 4000. De lijst gaat vandaag, zaterdag 4 december, om 10 uur van start.

Lijst

De afgelopen weken kon er door de luisteraars van de radiozender gestemd worden op de lijst met 4000 platen. Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar de lijst aangevoerd door Queen met Bohemian Rhapsody. Procol Harum’s ‘A Whiter Shade of Pale’ heeft veel extra stemmen gekregen dit jaar en stijgt ruim 200 plaatsen naar nummer 27. Het nummer werd op de dag van de uitvaart van Peter R. de Vries op vrijwel alle landelijke radiostations gedraaid.

Top 4000 Oeuvre Award

Met 184 noteringen is Guus Meeuwis al 17 edities één van de hofleveranciers van de ‘Top 4000’ op Radio 10. Daarom ontving hij vrijdag tijdens ‘Ekdom in de Morgen’ uit handen van Gerard Ekdom de ‘Top 4000 Oeuvre Award’. Ook dit jaar hebben luisteraars massaal gestemd en is de zanger met maar liefst 10 nummers terug te vinden in de grootste hitlijst aller tijden. ‘Geef Mij Je Angst’ staat het hoogst genoteerd, op plek 179.

Luisteren

De Top 4000 is van vandaag elke dag te horen van 06:00 uur ‘s ochtends tot middernacht. De lijst begint op zaterdag 4 december om 10.00 uur en eindigt op vrijdag 24 december om 19.00 uur. Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Via Internet is ook het gehele jaar de themazender Top 4000 te horen. Luisteren naar deze themazender kan hier.

De gehele lijst vind je hier.

