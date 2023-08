Radio 10 is vanaf 1 september te beluisteren via nieuwe FM-frequenties. De radiozender neemt het FM-pakket van Radio Veronica over.

“Betere ontvangst”

Met het nieuwe frequentiepakket is de radiozender volgens eigenaar Talpa op veel plaatsen in Nederland beter te ontvangen, bijvoorbeeld in grote delen van Noord-Brabant. “De meeste moderne (auto)radio’s met RDS verhuizen automatisch mee naar de nieuwe frequenties. Luisteraars die beschikken over een oudere FM-radio vinden de nieuwe frequenties op Radio10.nl/fm-frequenties. Radio 10 is ook online te beluisteren, via DAB+, de app en via smartspeakers“, aldus Talpa in een persbericht. Overigens blijven de uitzendingen van Radio 10 Noord-Brabant ook na 1 september te horen via diverse regionale frequenties in Noord-Brabant.

Frequentieveiling

De verhuizing is een gevolg van de frequentieveiling die afgelopen juli heeft plaatsgevonden. Radio 538 en Sky Radio, die ook onderdeel zijn van Talpa Network, behouden hun huidige frequenties. Door de verhuizing van Radio 10 naar het FM-pakket van Radio Veronica gaat er ook voor de luisteraars van Radio Veronica iets veranderen. Radio Veronica is per 1 september te op het huidige FM-pakket van SLAM!.

Afbeelding