Radio 538 komt met alternatief feest op Koningsdag

Radio 538 komt op Koningsdag, dinsdag 27 april, met een alternatief Koningsdagfeest voor heel Nederland op Radio 538, TV 538 en online. Dit komt in plaats van de event-uitzending van het eerder geplande Fieldlab evenement in Breda.

Op ‘538 Koningsdag’ zorgen de 538-dj’s samen met artiesten als Davina Michelle, Armin van Buuren, Maan, Chef’Special en Donnie & Frans Duijts de hele dag voor een speciale Koningsdagprogrammering. Met spectaculaire optredens zonder publiek vanuit de 538-studio én vanaf een aantal unieke locaties verspreid door Nederland.

Programmering

Van 06.00 uur tot 24.00 uur is er een speciale Koningsdagprogrammering te horen op 538, waarbij de dj’s van 538 duo’s vormen. Ook kunnen luisteraars meedoen aan de ‘VIP Vrijmarkt’, waarbij ieder uur kans gemaakt wordt op exclusieve items uit de 538-kraam, afkomstig van artiesten, presentatoren en dj’s.

Optredens

Daarnaast kunnen luisteraars vanaf vandaag iemand opgeven voor een corona-proof verrassingsoptreden. Op dinsdag 27 april gaat het ‘Koningsdag Knalfuifje’ langs bij luisteraars die een feestje verdienen. Met een busje vol muziek en een surprise-act worden luisteraars bij hen thuis verrast met een feestje op afstand.

De programmering voor dinsdag 27 april ziet er als volgt uit:

06.00 tot 09.00 uur – Bas Menting & Mart Meijer

09.00 tot 10.00 uur – Oranje Verrückte met Chris Deluxe en Frank Dane & Wietze de Jager

10.00 tot 13.00 uur – Frank Dane & Wietze de Jager

13.00 tot 16.00 uur – Mark Labrand & Niek van der Bruggen

16.00 tot 19.00 uur – Coen Swijnenberg & Sander Lantinga

19.00 tot 22.00 uur – Ivo van Breukelen & Barend van Deelen

22.00 tot 24.00 uur – Igmar Felicia & Iris Enthoven

‘538 Koningsdag’ is op 27 april van 06.00 uur tot 24.00 uur te volgen via Radio 538, TV 538, 538.nl en de 538-social kanalen. TV 538 is te zien via vrijwel alle kabelaars (Ziggo, KPN, Caiway e.a.), op kanaal 538 en via NLZIET.

Meer informatie via de website van de radiozender.

