Vanaf 1 augustus is Radio Eemland te horen in de regio Amersfoort op FM-frequentie 95,4 MHz. De radiozender vervangt Easy Radio. Easy Radio is sinds november vorig jaar te horen op deze frequentie.

Lokale FM-vergunning

De radiozender maakt gebruik van een lokale commerciële FM-vergunning. Begin 2022 is er door Agentschap Telecom een aanvraagprocedure geweest voor zestien nieuwe vergunningen voor de FM. Camfactor Media Groep heeft voor 7000 euro de frequentie in Amersfoort verworven en zond sinds november 2022 het programma Easy Radio uit. Per 1 augustus is Radio Eemland te horen via deze frequentie. De vergunning heeft een looptijd tot 1 september 2024.

Radio Eemland

Radio Eemland was in de jaren tachtig bekend in de regio Amersfoort als etherpiraat. Sinds enige tijd zendt de radiozender uit via de digitale ether (DAB+) op kanaal 10B en per 1 augustus dus ook weer op de FM.

“Alle vertrouwen in”

“We hebben met ons gehele team inmiddels een mooi radiostation weten neer te zetten, daar zijn we als bestuur natuurlijk uitermate trots op. De komende maanden zullen we doorschakelen en door professionaliseren. Iedereen weet dat je in dit wereldje soms lastige en moedige beslissingen moet nemen wil je mee kunnen blijven doen. We hebben een prachtig team van medewerkers en hebben er alle vertrouwen in dat het feestje alleen maar mooier gaat worden”, aldus Station manager Paul van Selm.

