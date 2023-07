Radiozender Radio Mexico uit Den Bosch gaat weer uitzenden via DAB+. De radiozender was in het verleden ook al eens te horen via de digitale ether.

Piratenverleden

Mexico FM heeft een piratenverleden in de regio Den Bosch en heeft eerder legaal uitgezonden via de FM in de regio Den Bosch. Deze uitzendingen werden in 2010 gestaakt.

DAB+

In mei 2016 ging de radiozender van start via de digitale ether met haar uitzendingen. Radio Mexico maakte toen gebruik van capaciteit bij exploitant MTVNL. Deze exploitant beschikte toen nog over een netwerk ingedeeld in diverse regio’s waardoor Radio Mexico alleen in Noord-Brabant was te horen in de digitale ether. De uitzendingen via DAB+ op het netwerk van MTVNL zijn in mei 2017 gestaakt.

Nieuwe kans

Inmiddels heeft Radio Mexico een vergunning van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) om uit te zenden op DAB+ via het regionale DAB+-netwerk in de regio Oss /Uden via kanaal 6D. De verwachting is dat de uitzendingen via de digitale ether binnenkort van start gaan. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.