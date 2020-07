Radio NRG viert terugkeer in de ether met reünieweekend

Radio NRG (“eNeRGy”) keert na een afwezigheid van ruim 20 jaar definitief terug in de ether in de Haaglanden. Dit wordt komend weekend gevierd met een marathonuitzending waaraan alle bekende radiomakers van destijds mee zullen doen. Deze grote NRG Radio Reünie is tevens de lancering van het hernieuwde NRG dat ook na het weekend in de lucht zal blijven.

25 jaar geleden

25 jaar geleden, in juli 1995, werd de ether in de Haagse regio opgeschrikt door het gloednieuwe en brutale radiostation NRG (‘the Next Radio Generation’) dat met voornamelijk dance- en housemuziek, uniek op de radio in deze regio, en met een guerilla-marketingcampagne op straat veel stof deed opwaaien. NRG werd een begrip, niet alleen bij jongeren maar ook in Hilversum: diverse landelijke commerciële zenders trokken NRG-medewerkers aan.

NRG Radio Reünie

De legendarische radiomakers van weleer keren nog één keer terug voor de grote NRG Radio Reünie, komend weekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 juli. De uitzendingen beginnen vrijdag om 14.00 uur.

DJ’s

Met klinkende namen als die van DJ Jurgen, Mark van Dale, De Flitsende 50 met Peter van Leeuwen, Soul Train met Ron McDonald, de Italo Disco-show ‘i Venti d’Azzurro’ met Marcello, NRG’s Top 7 om 7 met Jens Timmermans (Radio 538) en het knotsgekke Begin Van Je Weekend-Show laat de oude radiogarde nog één keer van zich horen en geeft meteen de aftrap voor het nieuwe, digitale Radio NRG met de muziek van toen, de jaren ’90.

DAB+

Radio NRG is, ook na het reünieweekend, dankzij twee zenders in de regio via DAB+ blijvend te ontvangen op kanalen 5C en 11B van Den Haag tot Zoetermeer, van Delft tot Leiden en van het Westland tot Wassenaar. Daarnaast is NRG wereldwijd te beluisteren via radio-nrg.com.

“Herinneringen ophalen”

Mede-organisator van de NRG Radio Reünie en directeur van Radio NRG in 1995-1998, Dennis Kokkelink: “De afgelopen maanden hebben wij met een klein maar zeer toegewijd team keihard gewerkt om deze bijzondere reünie mogelijk te maken. Het coronavirus was nog even een vervelende stoorzender maar we zijn superblij dat de NRG Radio Reünie gewoon op de geplande data doorgaat en hopen dat veel luisteraars samen met ons herinneringen ophalen aan hun jonge jaren en aan hun favoriete muziek van de jaren ’90 en dat zij uiteraard ook na het weekend zullen blijven luisteren naar Radio NRG, thuis, op het werk en in de auto.”

De uitzendingen van de NRG Radio Reünie komen live vanuit de studio van Radio Stad Den Haag. Meer informatie radio-nrg.com.

