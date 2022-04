Van 11 tot en met 17 april aanstaande staat Radio Veronica in het teken van een nieuwe lijst: ‘Streaming Top 1500’.

“Gestreamde klassiekers”

Een week lang kunnen luisteraars genieten van de allerbeste en meest gestreamde Veronica klassiekers, aldus de radiozender in een persbericht. Het gaat om platen die er al waren toen het streamingtijdperk rond 2010 startte en die nog dagelijks in persoonlijke playlists gespeeld worden – met legendarische artiesten als Queen, Oasis, The Rolling Stones en Nirvana.

Queen

Waar Bohemian Rhapsody in 2021 net niet de top 3 wist te behalen in ‘De Top 1000 Allertijden’ van Radio Veronica, is het legendarische nummer in de ‘Streaming Top 1500’ de onbetwiste winnaar met ruim 1,7 miljard streams alleen al op Spotify. Queen is tevens de meest genoteerde artiest in de lijst, met maar liefst vier plekken in de top 20. De Britse rockband verslaat daarmee met gemak The Beatles en The Rolling Stones.

“Mooi lijstje”

“Het is een mooi lijstje geworden. We wilden weten of de Veronica klassiekers, die er al waren toen streamen de standaard werd, er nog een beetje toe doen. En zo te zien doen ze dat. Maar in een heel andere volgorde dan we verwacht hadden. Daarom hebben we er maar een extra lange lijst van gemaakt”, aldus dj en zendermanager Rob Stenders.

Luisteren

De lijst start op maandag 11 april om 12:00 uur, gaat ruim zes dagen lang 24 uur per dag door en eindigt op zondag 17 april rond 18:00 uur. Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

De volledige lijst is terug te vinden op radioveronica.nl.