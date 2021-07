Radio Veronica lanceert themastation Veronica Alternative

Vanaf vandaag heeft Radio Veronica er een nieuw themakanaal bij: Veronica Alternative. De online themazender vervangt de bestaande themazender Veronica Alternative XL.

Alternatieve muziek

“Waar Radio Veronica een breed muziekformat met de volle breedte en diepte van zes decennia popmuziek heeft, biedt het non-stop muziekstation een podium voor alternatieve muziek.

Van Blondie, The Police, Ramones en Talking Heads tot aan het beste wat britpop, grunge en hiphop te bieden hebben. Van The War on Drugs tot aan The Teskey Brothers: op Veronica Alternative hoor je non-stop het beste wat alternatieve muziek te bieden heeft. De playlist van het kanaal ligt in handen van zendermanager en dj Rob Stenders“, aldus de radiozender in een nieuwsbericht.

“Mooie stream”

Rob Stenders over het nieuwe themakanaal: “Vanaf nu is er een mooie stream voor alle liefhebbers van alternatieve muziek. Ik ben even flink in m’n kast gedoken voor het beste spul vanaf ongeveer 1979 tot de fijne muziek van nu. Wat moet ik er verder over zeggen: ‘lekker!’”

Veronica Alternative is vanaf vandaag te beluisteren via radioveronica.nl/alternative en via deze pagina.

