Vanaf vanavond gaat op de regionale omroep Radio West een speciale programmering van start onder de noemer Avondklokradio. Het speciale programma in de avonduren duurt in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari.

Avondklok Playlist

Het programma Avondklokradio wordt gepresenteerd door diverse medewerkers van de regionale omroep. Daarnaast heeft de luisteraar een belangrijke rol in Avondklokradio. Mensen kunnen bellen om te vertellen hoe zij de avondklokperiode beleven. Elk programma voegt een plaat toe aan de Avondklok Playlist en luisteraars kiezen de liedjes uit.

Start

Presentator Herman Nanninga en Jim van der Deijl bijten maandag het spits af. ‘We zoeken voor die playlist nummers waar mensen echt wat aan hebben in deze tijd. Waar ze steun uit kunnen putten, of hoop uit halen’, aldus Herman.

Luisteren

Avondklokradio op 89.3 Radio West begint maandag 23 januari om 19.00 uur. Het programma is elke avond tot 23.00 uur te beluisteren en zondag tussen 21.00 en 23.00 uur. Luisteren kan via FM, DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de regionale omroep.

Speciale programmering

Naast Radio West zijn onder andere ook Radio 538, 100%NL en NPO 3FM actief met een speciale programmering in verband met avondklok.

