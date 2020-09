Radio West komt vanaf 5 oktober met nieuwe programmering

De regionale radiozender Radio West komt vanaf 5 oktober met een nieuwe programmering. Daarnaast wordt ook het muziekbeleid aangepast en krijgt de radiozender een nieuwe vormgeving.

‘West Wordt Wakker’

Vanaf maandag 5 oktober klinkt op de werkdagen een nieuw geluid met nieuwe programma’s op Radio West. De regionale zender start ’s morgens al om 6.00 uur met het nieuwsprogramma ‘West Wordt Wakker’, gepresenteerd door Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen. De ochtendshow gaat ook een uur langer door tot 10.00 uur.

De rest van de dag zullen de presentatoren Patrick van Houten, Bas Muijs en Justin Verkijk te horen zijn. Nieuw in de middag is Marjolein Visser met het muziekprogramma ‘Muziek aan Zee’.

Nieuw geluid

Met de nieuwe programmering zal Radio West anders gaan klinken. Niet alleen de programma’s, maar ook de muziek en de vormgeving worden aangepast. Daarnaast wordt de online-bezoeker beter bediend, met meer mogelijkheden om programma’s on demand terug te luisteren en meer podcasts. Met een groeiende community op social media zal ook daar het nodige veranderen.

In de avonduren blijft er ruimte voor incidentele programma’s en ook in het weekend verandert er niets. Op zaterdag en zondag blijft de focus op cultuur, sport en muziek,

belangrijke pijlers in de programmering van Radio West.

Den Haag FM

Vanaf 5 oktober zal ook lokale omroep Den Haag FM een gedeelte van de programmering van Radio West gaan doorgeven.

Meer informatie op website Omroep West.