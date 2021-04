Radiozender GLXY gaat 4 juli officieel van start

De nieuwe radiozender GLXY gaat op 4 juli officieel van start. Sinds vandaag is de radiozender vrijwel landelijk te horen via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Hiphop, Rap en R&B.

“Er moet in Nederland een landelijk dekkend radiostation komen voor Hiphop, Rap en R&B dat écht onafhankelijk is. Zonder alle politieke, commerciële of redactionele voorkeuren of beperkingen die de mainstream media van vandaag met zich meebrengen. GLXY biedt voor de hele scene een podium, waar alles écht kan en mag draaien om de muziek, de cultuur, de mensen én het publiek. En waar dus vooral ook de jongere kijkers en luisteraars terecht kunnen. Maar wel waar en wanneer zij dat willen en via de mediakanalen die zij ook echt gebruiken. Dat vraagt om lef, radicale vrijheid, wendbaarheid en topkwaliteit. Precies wat GLXY is!“, aldus de radiozender in een persbericht.

4 juli official launch event

Vandaag zijn de uitzendingen van de radiozender gestart via DAB+ en Internet. Op 4 juli staat er een official launch event op de planning. “Natuurlijk kunnen de maatregelen rondom corona nog wel van invloed op de programmering zijn. Daarom houdt GLXY rekening met een eventuele livestream van het event“, aldus de radiozender.

