Radiozender K-ROCK is gestopt met haar uitzendingen. De radiozender was tot 1 december te horen via DAB+ en Internet en was een themakanaal van de radiozender KINK.

K-ROCK gestart in 2022

De radiozender met aandacht voor classic-rock ging in mei 2022 van start. De radiozender bracht classic rock muziek: “Van Led Zeppelin tot Queen, van Bon Jovi tot AC/DC“. Er werd uitgezonden via DAB+ (kanaal 9C) en Internet.

KINK 90’s

Op DAB+ is de radiozender sinds vrijdag 1 december vervangen door KINK 90’s. Nu zijn ook de uitzendingen via Internet gestaakt. “Helaas moeten we je meedelen dat K-ROCK met ingang van 1 december 2023 is gestopt met uitzenden. Bedankt voor het luisteren!“, aldus de radiozender op haar website.